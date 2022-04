Ai, Dolors, porta’m al ball,

avui que ve tothom, avui és quan hi hem d’anar.

Ai, Dolors, vindré cap al tard

amb un cop de cotxe i t’esperaré a baix.

I, Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat

ni, Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat



Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans

mentre tu treus els tiquets de l’enèsim combinat.

Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,

un que es rigui de tu i de mi i d’aquesta història que s’ha anat acabant.



Va, Dolors, que avui serem dos nens grans,

res de tonteries, res de ser especials.

Un, dos, tres, un, dos, tres, txa-txa-txà,

taló-punta, taló–punta i torna a començar.

I, Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal,

ni, Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar.

Avui, Dolors, mourem el cos al compàs

d’un tambor accelerat, d’una gran línia de baix.

Avui, Dolors, proposa un tema al cantant,

un que es rigui de tu i de mi i d’aquesta història que ja no és important.



Un que ens defineixi en tres acords,

un que ens expliqui a la posteritat,

un que conscientment sigui un punt i final,

Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.