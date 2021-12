Una de les cançons del disc de La Marató de TV3, que se celebrarà el 19 de desembre i que enguany està dedicada a la salut mental, és Ajudeu-me, l’adaptació d’Ayudadme, de Camilo Sesto, publicada el 1974. La canta Alfred García. N’escoltem la versió curta que se n’ha publicat.





El silenci és per a mi

no callar i trencar-lo,

quan la solitud

no pot matar l’esperança.



I quan nedo dins el no-res,

estic lluitant per la vida.

Quan jo nedo sol al no-res,

estic lluitant per la vida.



Dels meus llavis als teus llavis

neixen mil paraules

sinceres però lligades

que avui disfressen la tristesa.



Ajudeu-me

a canviar per roses les espines.

Ajudeu-me

a fer que el meu món s’ompli d’amor.



I soc com un infant

que no troba la sortida,

que ha perdut el seu destí

i ara lluita per retrobar-lo.



I quan nedo dins el no-res,

estic lluitant per la vida.

Quan jo nedo sol al no-res,

estic lluitant per la vida.



I d’esquena a la llum

jo busco les ombres

i voldria saber si hi ha

una llum a la sortida.



I quan nedo dins el no-res,

estic lluitant per la vida.

Quan jo nedo sol al no-res,

estic lluitant per la vida.



Ajudeu-me

a canviar per roses les espines.

Ajudeu-me

a fer que el meu món s’ompli d’amor.



Ajudeu-me

a canviar per roses les espines.

Ajudeu-me

a canviar la vida.



I quan nedo dins del no-res.



El silencio para mí

no es estar callado,

ni la soledad

un lujo que yo he robado.



Y aunque nado entre la nada

aun lucho por la vida,

y aunque nado entre la nada,

aun lucho por vida.



De mi boca a otras bocas

nacen mil palabras

sinceras pero atadas

y en cada nudo una pena.



Y aunque nado entre la nada

aun lucho por la vida,

y aunque nado entre la nada

aun lucho por vida.



Ayudadme

a cambiar por rosas mis espinas.

Ayudadme

a cambiar mi mundo por amor.



Ayudadme

a cambiar por rosas mis espinas.

Ayudadme

a cambiar mi mundo por amor.



Yo soy como un pastor

alejado de sus montes,

que a perdido su bastón,

sus cachorros y hasta su nombre.



Y aunque nado entre la nada,

aun lucho por la vida.

Y aunque nado entre la nada,

aun lucho por vida.



Y de espaldas a la luz,

yo busco mi sombra,

y quisiera creer

que mi sombra es tu persona.



Y aunque nado entre la nada,

aun lucho por la vida.

Aunque nado entre la nada

aun lucho por vida.



Ayudadme

a cambiar por rosas mis espinas.

Ayudadme

a cambiar mi mundo por amor.



Ayudadme

a cambiar por rosas mis espinas.

Ayudadme

a cambiar mi mundo.



Y aunque nado entre la nada.



Ayudadme

a cambiar por rosas mis espinas.

Ayudadme

a cambiar mi mundo por amor.



Ayudadme a cambiar mis espinas por rosas.