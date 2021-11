No sé por qué

tu llegada al mundo fue así.

Te costó salir.



No sé por qué

me sentí el hombre más feliz,

ya estabas aquí.



Pude entender

que eras un pedazo de mi ser.

Tan igual a mí.



Y no olvidaré

aquel olor a vida en mi piel,

nada más nacer.



El sol te doró la piel

para que morena fueras.

y a una palmada se oyó

el canto de una sirena.



No sé por qué

dos estrellas bajaron para rizar tu pelo.

Olé y olé.



Y no se por qué

dos cometas se convirtieron en tus ojos negros.

Olé y olé.



Tan bonita, tan morena,

tan gitana como era.



La flor que siempre quise en mi jardín.

La flor que siempre quise en mi jardín.



No se por qué

tu llegada al mundo fue así.

Te costo salir.



No sé por qué

me sentí el hombre más feliz.

Ya estabas aquí.



Tan bonita, tan morena,

tan gitana como era.



La flor que siempre quise en mi jardín.

La flor que siempre quise en mi jardín.



Tan bonita, tan morena,

tan gitana como era.



La flor que siempre quise en mi jardín.