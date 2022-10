Se um dia alguém perguntar por mim

Diz que vivi p’ra te amar

Antes de ti, só existi

Cansado e sem nada p’ra dar



Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talves devagarinho possas voltar a aprender



Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talves devagarinho possas voltar a aprender



Se o teu coração não quiser ceder

Não sentir paixão, não quiser sofrer

Sem fazer planos do que virá depois

O meu coração pode amar pelos dois





Traducció al català (per Maria Climent):



Estimar per tots dos



Si mai ningú demana per mi

Digues-li que vaig viure per estimar-te

Que abans de tu, només existia

Cansat i sense res per oferir.



Amor meu, escolta’m les súpliques

Si us plau, torna, torna’m a estimar

Sé que no es pot estimar tot sol

Tal volta n’aprenguis a poc a poc.



Amor meu, escolta’m les súpliques

Si us plau, torna, torna’m a estimar

Sé que no es pot estimar tot sol

Tal volta n’aprenguis a poc a poc.



Si el teu cor no vol cedir

Per no sentir la passió, per no patir

Sense fer plans venidors

El meu cor pot estimar per tots dos.