Edgar Allan Poe va néixer el 19 de gener de 1809 a Boston i va morir el 7 d’octubre del 1849 a Baltimore. L’últim poema que va escriure, i que va ser publicat pòstumament, va ser Annabel Lee. Escoltem l’adaptació que en va fer el grup madrileny Radio Futura, amb lletra traduïda i adaptada per Santiago Auserón, i la versió que en va fer el mateix Auserón acompanyat per l’Original Jazz Orchestra del Taller de Músics de Barcelona.







Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar

habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee.

Y crecía aquella flor sin pensar en nada más

que en amar y ser amada, ser amada por mi.



Éramos sólo dos niños mas tan grande nuestro amor

que los ángeles del cielo nos cogieron envidia

pues no eran tan felices, ni siquiera la mitad

como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar.



Por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche,

para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee.

Luego, vino a llevársela su noble parentela

para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar.



No luce la luna sin traérmela en sueños,

ni brilla una estrella sin que vea sus ojos.

Y así paso la noche acostado con ella,

mi querida hermosa, mi vida, mi esposa.



Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores

que saben más, como dicen, de las cosas de la vida.

Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar

separaran jamas mi alma del alma de Annabel Lee.



No luce la luna sin traérmela en sueños,

ni brilla una estrella sin que vea sus ojos.

Y así paso la noche acostado con ella,

mi querida hermosa, mi vida, mi esposa.



En aquel sepulcro junto al mar,

en su tumba junto al mar ruidoso.



Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar

habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee.

Y crecía aquella flor sin pensar en nada más

que en amar y ser amada, ser amada por mi.