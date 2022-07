Paula Ribó (Rigoberta Bandini) i Amaia Romero (Pamplona, 1999) han escrit la cançó Así bailaba. Rigoberta ho explica així: “L’Amaia i jo vam començar a improvisar, tenint com a referència la conversa que havíem tingut el dia abans prenent vi“. La tornada està inspirada en Los días de la semana que Los payasos de la tele van popularitzar als anys 70.



Amaia me ha dicho que un día

estuvo bastante perdida,

le he dicho: “Eso nunca se pasa”,

me ha pasado su single por WhatsApp.



Hoy Paula me ha dicho que un día

también se sintió incomprendida,

después hemos estado de guasa,

bailando twerk en la terraza.



Y es que parece mentira

que a todos nos cueste la vida

pero de repente hay un día

que gritas: ¡Joder, qué alegría!



Hemos amanecido contentas

y ya nos da igual lo que piensas.

Vamos a subir el volumen

y ya no nos veis hasta el



lunes antes de almorzar

una niña fue a lavar,

pero no pudo lavar

porque tenía que bailar.



Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba que yo la vi.



Nos hemos tomado unos vinos,

le he dicho que cuánto la admiro

y al terminar he comprendido

que es que es todo tan relativo.



Hemos amanecido contentas

y ya nos da igual lo que piensas,

vamos a subir el volumen

y ya no nos veis hasta el



martes antes de almorzar

una niña fue a lavar,

pero no pudo lavar,

porque tenía que bailar.



Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba que yo la vi.



Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba que yo la vi.



Estamos contemplando el mundo

volando desde una avioneta,

las cosas se ven tan pequeñas,

¡si te hablo de él ya ni te acuerdas!



A veces observo mi vida

y aún no sé si es drama o comedia,

la niña hoy no puede lavar

porque es que tiene que bailar.



Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba así, así.

Así bailaba que yo la vi.