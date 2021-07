Vinícius de Moraes va néixer a Rio de Janeiro el 19 d’octubre de 1913, i hi va morir el 9 de juliol de 1980. Va ser poeta, escriptor, cantautor, compositor i és considerat com un dels pares de la bossa nova. Al llarg de la seva carrera va col·laborar amb altres figures d’aquest estil musical com Maria Creuza, Toquinho i Maria Bethania. El recordem escoltant-lo cantar, acompanyat per Toquinho, una cançó que va escriure a quatre mans amb Baden Powell que pren el nom del berimbau, l’instrument que fa l’acompanyament musical a la capoeira.

Quem é homem de bem não trai

O amor que lhe quer seu bem

Quem diz muito que vai, não vai

E assim como não vai, não vem

Quem de dentro de si não sai

Vai morrer sem amar ninguém

O dinheiro de quem não dá

É o trabalho de quem não tem

Capoeira que é bom não cai

Mas se um dia ele cai, cai bem

Capoeira me mandou dizer que já chegou

Chegou para lutar

Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor

Tristeza, camará

Se não tivesse o amor

(Se não tivesse o amor)

Se não tivesse essa dor

(Se não tivesse essa dor)

E se não tivesse o sofrer

(E se não tivesse o sofrer)

E se não tivesse o chorar

(E se não tivesse o chorar)

Melhor era tudo se acabar

Melhor era tudo se acabar

Eu amei, amei demais

O que eu sofri por causa de amor ninguém sofreu

Eu chorei, perdi a paz

Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais

Mais do que eu

Capoeira me mandou dizer que já chegou

Chegou para lutar

Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor

Tristeza, camará