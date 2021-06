Han passat ja molts anys des del primer cop

que jo a tu et vaig veure,

recordar no es difícil,

difícil va ser tenir-te al meu costat.



Ella no és impossible

com deia aquella cançó:

qui espera desespera

però si aguanta, ho pot tenir tot.



I és que al despertar,

han passat uns anys

tu ho eres tot

no sabia com tocar-te

com tenir-te i respirar-te.



Jo no puc seguir així

el que no pot ser no serà,

passen els mesos no et veig mai,

has fugit o t’he imaginat?



Diuen que l’amor no és difícil,

això potser ho vas dir tu,

tan fàcil com dues mirades que

es troben quan el destí ho va manar.



No saps que costa molt esperar

imagina’t tu al meu costat,

vaig tocar el cel quan em vas dir

que no podies respirar sense mi.



Ara he de dir-te que dins el meu cor

tot hi molt de desitjar-ho,

no hi cabien les paraules

que ara surten confesant el meu amor.



Quan soc dintre de tu

i tu ets a sobre de mi

sento que tot el que vaig somiar vola

cap a un cel blau.



Però potser l’amor i la llibertat

són notes d’una harmonia

dissonant i malsonant

que ha oblidat el pas del anys caminaré

cap a un altre costat

el que no pot ser no serà,

viure i patir no és el mateix per mi

doncs l’amor no és la guerra

jo no ho vull així.



Potser que jo sí vulgui i no vulguis tu

que no vegi que ja t’he perdut.

T’he estimat sempre i sempre voldré

saber de tu, saber que et va bé.



El que vas somiar

saps que no ho seré mai.

La meva sang no és blava,

no, no, no perquè soc humà.