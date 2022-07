Potser és massa aviat,

digue’m amb franquesa si et va bé.

Puc passar més tard

o anar al bar d’aquí al costat i fer temps.



Per mi no pateixis,

si vols pots fer la teva i jo vaig fent.

Ja no queda gaire,

crec que una capsa plena, és un moment.



Veig que heu repintat

portes i finestres de blau cel.

No, no tinc pas set,

però un glop de cervesa m’anirà bé.



Sí, estic molt millor,

fa un mes que vaig trobar feina de forner.

No, no estic pas sol,

em veig amb algú de Berga, fa poquet.



I al costat del llit, enganxat amb blue tack,

hi ha un retrat teu en blanc i negre,

i sota el serrell em dius sense dir res

que ara toca ser feliç.



I em dol i em crema

però ara sé que et cal fer neteja

i buidar-te la vida de mi.



Fa poc vaig llegir el llibre que va treure,

està molt bé.

Dóna-li records, ara no el puc veure,

ho entens?



Segur que ja ho saps

però just d’aquí quatre dies és el seu sant.

També jo faig anys, abans, quina tonteria,

ens fèiem regals.



I al costat del llit, enganxat amb blue tack,

hi ha un collage ple de fotos seves

on sortim contents just després d’un concert,

jo amb més pèl, i ell molt més prim.



I em dol i em crema

però he après que no val la pena

i que amb ell també estaràs amb mi.



I mai no t’ho he dit però enganxat amb blue tack

al meu llit hi ha una foto que és teva.

Som tots tres sortint quan tot era senzill

o almenys m’ho semblava a mi.



I em dol i em crema

però en el fons sé que aquesta pena

és bonica i és tot el que tinc.