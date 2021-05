Boccherini i la música de carrer

Luigi Boccherini (Lucca, 19 de febrer de 1743 – Madrid, 28 de maig de 1805) va ser un compositor i violoncel·lista italià que va desenvolupar gran part de la seva carrera a Madrid sota la protecció i mecenatge de Lluís Antoni Jaume de Borbó i Farnese, germà del rei Carles III. És per això que una de les seves composicions més conegudes i celebrades és el Quintet de corda en do major, anomenat Musica notturna delle strade di Madrid (La música nocturna dels carrers de Madrid).



Aquest quintet, especialment el seu cinquè moviment, passacalle, ha format part de nombroses bandes sonores cinematogràfiques i d’esdeveniments com la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Gaudim d’aquesta obra de Luigi Boccherini interpretada en directe per la formació de cambra del Festival Ilumina de Brasil i del passacalle tal i com va aparèixer a la pel·lícula Master and Commander, dirigida per Peter Weir.





Retrat anònim de Luigi Boccherini. Foto: Wikimedia Commons