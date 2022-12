Vine aquí,

sé que estàs cansada,

els ulls

se’t fan petits.



Deixa’m abraçar-te

tendrament i calla

que és molt tard

i ha arribat l’hora de dormir.



Posa el cap

a la meva falda

i deix la meva mà

espolsar els fantasmes



que t’amoïnen i t’espanten,

tanca els ulls

que jo et vigilo

des d’aquí.



Dorm tranquil·la i digue’m bona nit,

deix que et porti en braços fins al llit.

Jeu ben a la vora, saps que no estàs sola

mentre et dic a cau d’orella bona nit.



Pel balcó,

la lluna t’esguarda

i sé que et fa un petó,

res no té importància



fins demà

a trenc d’alba

quan de sobte

t’acaroni la claror.



Dorm tranquil·la i digue’m bona nit,

deix que et porti en braços fins al llit.

Jeu ben a la vora, saps que no estàs sola

mentre et dic a cau d’orella bona nit.