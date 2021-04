Oques Grasses ha presentat Bye Bye, el primer avançament del seu cinquè disc, que es publicarà a finals de maig. Aquesta cançó parla de la lluita entre l’amor i els diners. “L’amor ens fa viure. Els diners ens fan morir”, afirma Josep Montero. El videoclip, on tots els membres del grup surten disfressats, ha estat realitzat per Pere Sala, amb la idea original del raper Mi Amargo i d’Oques Grasses.



I say hi, you say bye, bye,

I say hey, you say na,na,

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, tell me why, why.

Diuen money mana, money mana, money!

Money mana, money, money mana, money!

You say bye, bye.

A la bim, a la bam, a la voravia,

un pasito pa’lante com la Maria.

Esperant el teu tren jo m’hi floriria,

és tan fàcil tirar-me a la mala vida…

És més fàcil tirar-me a la bona vida,

és més fàcil tirar-me a la bona vida,

és més fàcil tirar-me a la bona vida,

un pasito pa’lante com la Maria.

Pots forrar una montanya d’or,

falta d’amor, falta la sort.

Plorava que plorava de cara al vent,

ens pot faltar el valor però ens sobren els motius

per fer-li cas al cor.

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, you say na,na,

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, tell me why, why.

Diuen money mana, money mana, money!

Money mana, money, money mana, money!

You say bye, bye.

Soc feliç sobrevolant el cel prohibit,

sobrevius com un estel amb un desig.

Pel bon camí hi ha una moneda amb dues creus,

hi ha una por que m’agafa els peus,

no es pot tornar a viure el que visc,

you say bye, bye.

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, you say na,na,

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, tell me why, why.

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, you say na,na,

I say hi, you say bye, bye,

I say hey, you say la-la

Pots forrar una montanya d’or,

falta d’amor, falta la sort.

Plorava que plorava cara al vent,

em pot faltar el valor però em sobren els motius

per fer-li cas al cor.