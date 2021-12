La soprano Victòria dels Àngels va néixer a Barcelona l’1 de novembre del 1923 i hi va morir el 15 de gener del 2005. El cant dels ocells és una cançó tradicional catalana. Explica l’esplendor de la natura el dia del naixement del nen Jesús. Tot i que és una nadala, el violoncel·lista Pau Casals la va popularitzar tocant-la a l’inici dels seus concerts des de l’exili a partir del 1939. Escoltem com Victòria dels Àngels la interpretava.







En veure despuntar

el major lluminar

en la nit més ditxosa,

els ocellets cantant

a festejar-lo van

amb sa veu melindrosa.



L’àliga imperial

pels aires va voltant,

cantant amb melodia,

dient: “Jesús és nat

per treure’ns de pecat

i dar-nos l’alegria”.