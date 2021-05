Oh, cauen les estrelles,

tal com llàgrimes damunt meu.

Cauen les estrelles,

noto com cauen sobre meu.

Cauen les estrelles

tal com llàgrimes damunt meu.

Noto com pesen,

baixen com llàgrimes damunt meu.

Totes les coses que han passat,

totes les vides que hi ha en tu,

milions d’històries s’han perdut

com les estrelles que han caigut.

Només espero el meu destí,

tantes coses per descobrir.

Milers de vides que he perdut,

milers de vides que he viscut.

I ho sé, i ho sé,

i ho sé, i ho sé.

Oh, cauen les estrelles,

tal com llàgrimes damunt meu.

Cauen les estrelles,

noto com cauen sobre meu.

Cauen les estrelles

tal com llàgrimes damunt meu.

Noto com pesen,

baixen com llàgrimes damunt meu.

Totes les coses que han passat,

totes les vides que hi ha en tu,

milions d’històries s’han perdut

com les estrelles que han caigut.

Només espero el meu destí,

tantes coses per descobrir.

Milers de vides que he perdut,

milers de vides que he viscut.

I ho sé, i ho sé,

i ho sé, i no ho sé.