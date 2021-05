Francesco Battiato, conegut com a Franco Battiato, va néixer a Catània el 23 de març de 1945 i ha mort a Milo, un poble de Sicília, el 18 de maig del 2021 als 76 anys. Recordem el músic, director de cinema i pintor italià veient-lo cantar el seu clàssic Centro di gravità permanente en castellà al programa Àngel Casas Show, de TV3.



Una vieja de Madrid con un sombrero,

un paraguas de papel de arroz y caña de bambú.

Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos,

jesuitas en acción vestidos como unos bonzos

en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming.



Busco un centro de gravedad permanente

que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente,

yo necesito un…

cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.

Over and over again.



En las calles era mayo y caminábamos juntos

cortando entre bromas manojos de ortigas.

No soporto ciertas modas,

la falsa música rock, la new wave española,

el free jazz, punkie inglés, ni la monserga africana.



Busco un centro de gravedad permanente,

que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente,

yo necesito un…

cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.

Over and over again.







Una vecchia bretone

con un cappello

e un ombrello di carta di riso e canna di bambù.

Capitani coraggiosi.

furbi contrabbandieri macedoni.



Gesuiti euclidei

vestiti come dei bonzi

per entrare a corte degli imperatori

della dinastia dei Ming.



Cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,

sulla gente

Avrei bisogno di…



Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,

sulla gente



over and over again



Per le strade di Pechino erano giorni di Maggio,

tra noi si scherzava a raccogliere ortiche.

Non sopporto i cori russi, la musica finto rock,

la new wave italiana, il free jazz punk inglese,

neanche la nera africana.



Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,

sulla gente

Avrei bisogno di…



Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,

sulla gente



over and over again



You are a woman in love,

baby come into my life,

baby I need your love

over and over again…