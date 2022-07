Louis Armstrong va néixer a Nova Orleans el 4 d’agost de 1901 i va morir el 6 de juliol 1971 a Nova York. El recordem escoltant la versió que va fer, a la veu i a la trompeta, de la cançó francesa “C’est si bon”, amb lletra adaptada a l’anglès per Jerry Seelen.



Yeah, C’est si bon

I say to you

Like the french people do

Because it’s oh so good.

Every word, every sigh, every kiss, dear,

Leads to only one thought

And is this, dear!

Mmm, Is so good

Nothing else can replace

Just your slightest embrace

And if you only would

Be my own ‘till the rest of my days

While I will whisper this phrase

C’est si bon!

Be my own ‘till the rest of my days

While I will whisper this phrase

Yes, c’est si bon!





“C’est si bon” va ser versionada per molts artistes. Escoltem com les van cantar Dean Martin, en anglès, i Eartha Kitt, en la versió original en francès.