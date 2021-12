Concert de Nadal al Monestir

Foto: Orquestra Vespres d’Arnadí

El Nadal ha estat, des de fa segles, inspirador de moltes obres d’art, no només musicals, i va ser durant el Barroc que aquesta inspiració va florir d’una manera més exuberant. Aquestes festes, el Monestir de Pedralbes celebra el Nadal amb el seu tradicional concert, una vetllada en què l’orquesta barroca Vespres d’Arnadí i la soprano Maria Hinojosa interpretaran peces del barroc italià inspirades en el Nadal.

El concert tindrà lloc el dijous 16 de desembre, a les 20:30 h, a l’església del monestir. El programa, que du per títol Dal bel seno d’una stella…, inclou peces instrumentals però també vocals, centrats en la veu femenina, d’Antonio Caldara, Alessandro Scarlatti i Antonio Vivaldi, compositors del barroc italià. Sortegem dues entrades dobles per assistir-hi. Podeu participar-hi fins al 10 de desembre: només cal que ens envieu un mail amb l’assumpte “Concert de Nadal” i el vostre nom i cognom a [email protected] *

Programa Dal bel seno d’una stella…, El nadal barroc a Roma i Venècia.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Nulla in mundo pax sincera RV 630.

Concert per a violí i orgue en Do major Rv 808.

Antonio Caldara (1670-1736)

Vaticini di pace (Cantata de Nadal).

Sinfonia – Quel pargoletto (ària) – La clemente amica Stella (ària).

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Oh di Betlemme altera povertà (Cantata pastorale per la Nascita di Nostro Signore).

Intèrprets:

Maria Hinojosa, soprano.

Vespres d’Arnadí, orquestra barroca.

Farran Sylvan James, Ricart Renart, Kathleen Leidig, violins I.

Alba Roca, Elisabet Bataller, Pavel Amílcar, violins II.

Elizabeth Gex, viola.

Oriol Aymat, violoncel.

Mario Lisarde, contrabaix.

Dani Espasa, orgue, clave i direcció.



* Les dades que ens faciliten els participants seran incorporades a la base de dades de Catorze amb la finalitat d’enviar-los per correu electrònic el nostre butlletí setmanal.