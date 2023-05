No crec en la sort, sempre em dura tan poc,

però sé que el meu destí és el que faig per mi,

només tu em fas creure que encara no estem perduts.



No crec en els déus ni els dogmes dels ateus,

però no em falta la fe perquè ho tinc tot per fer,

al teu costat el miracle és un dilluns al teu sofà.



Crec en el cor donant-ho tot,

i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc,

tenir-te a prop quan el sol es pon,

vine al meu costat i que s’ensorri el món.



No crec en tresors ni en gàbies fetes d’or,

però sé que el que em fa ric és el que he compartit amb tu,

ni amb tot l’or del món no es compra el que he viscut.



No crec en l’amistat filtrada d’Instagram,

però tinc la meva gent i és més que suficient,

al teu costat tot el que em passa és espectacular.



Crec en el cor donant-ho tot,

i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc,

tenir-te a prop quan el sol es pon,

vine al meu costat i que s’ensorri el món.



Quan caus a terra i et sembla que no tens ales per volar,

quan tens la força d’un allau, ningú ni res et frenarà,

quan estem junts, quan estem lluny.



Crec en el cor donant-ho tot,

i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc,

tenir-te a prop quan el sol es pon,

vine al meu costat i que s’ensorri el món.