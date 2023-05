Coti x coti amb la Dharma

Els The Tyets i la Companyia Elèctrica Dharma han estat una de les parelles impossibles del Desconcert, la festa en què, des de fa sis anys, iCat convida artistes a cantar plegats a l’Apolo de Barcelona. Així van fer sonar el “Coti x coti”:





No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho,

m’ha arribat a les mans, un coti ben salsero,

que ha mogut tot el mercat, no me’l puc treure del cap.

Si vols aquest secret, doncs per tres l’has de canviar.



No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho,

m’ha arribat a les mans, un coti ben salsero,

que ha mogut tot el mercat, no me’l puc treure del cap.

Si vols aquest secret, doncs per tres l’has de canviar.



No en vull saber res,

intento no creuar-te la mirada,

no em crec històries inventades,

de tu ja no em puc creure res.



No en vull saber res,

intento no creuar-te la mirada,

no em crec històries inventades,

de tu ja no em puc creure res.



Ahir em vaig trobar l’Aleix i em va dir que tenia cotis,

posseïa info, tenia bones refes,

no sabia per què, però s’ajuntaven les notis,

el mercat està palmant i tu estàs holding.



Tira la manta peli de terror,

no vulguis correr a la sort del traïdor,

i és que et miro davant de la platja

i em dius que no, que no.



Que no ho pots evitar, ja no saps com fer-ho,

t’ha arribat a les mans, un coti ben salsero,

que ha mogut tot el mercat, no te’l pots treure del cap,

si vols aquest secret, per tres l’hauràs de canviar.



No en vull saber res,

intento no creuar-te la mirada,

no em crec històries inventades,

de tu ja no em puc creure res.



No en vull saber res,

intento no creuar-te la mirada,

no em crec històries inventades,

de tu ja no em puc creure res.