Fue en ese cine, te acuerdas,

en una mañana al este del edén,

James Dean tiraba piedras

a una casa blanca, entonces te besé.



Aquella fue la primera

vez, tus labios parecían de papel,

y a la salida en la puerta

nos pidió un triste inspector nuestros carnets.

Luego volví a la academia

para no faltar a clases de francés,

tú me esperaste hora y media

en esta misma mesa, yo me retrasé.



Quieres helado de fresa

o prefieres que te pida ya el café.

Cuéntame cómo te encuentras

aunque se que me responderás: muy bien.

Ten, esta foto es muy fea,

el más pequeño acababa de nacer

oiga, me trae la cuenta,

calla, que fui yo quien te invitó a comer.

No te demores, no sea

que no llegues a la hora al almacén.

Llámame el día que puedas,

date prisa que ya son las cuatro y diez.



Foto: Warner Bros.