Quan escoltàvem per la ràdio

el vot de la investidura

amb tricorni i metralleta

treu el cap la dictadura

i ens quedem esparverats… garratibats.

Quin cobriment que va agafar-nos

quin espant i quin canguelo

quan la veu enrogallada

va cridar “todos al suelo” començant a disparar… ratatatà.



Llavors ens diuen que a València

per acabar de fer la guitza

va la cosa adelantada

i un catxondo els hi organitza

unes falles pel febrer… Ai quin merder!

Ja ens veiem tots altra vegada

ballant la dansa del sabre

que si algú no se’n recorda

és la dansa més macabra

de les que es fan i es desfan… Oi tant!



Llavors, quina nit, quina nit!

Estàvem amagats sota el llit,

però amb serenitat

i amb el cul apretat,

no en poséssim pas nerviosos!

Tranquil, Jordi, tranquil,

que és la Guàrdia Civil

tu tranquil.

Ai, mama, por!



I se’ns donava la consigna

demà tots cap a la feina

“porque aquí no pasa nada”,

segadors, no esmoleu l’eina

que podríem prendre mal… en general



I sobretot, serenitat!

Però si guanya el del mostatxo

valdrà més estar borratxo

i deixar-se de punyetes

corre, agafa les maletes

i no paris fins a Perpinyà… Ja s’ho farà!

I l’endemà quan va arreglar-se,

quina cosa més estranya

fins i tot els més escèptics

tots cridaven “Viva España

i viva la Constitución”… mira per on!



I visca el rei… ves quin remei!



I és que no saps mai

de qui carai has de refiar-te

si serà per bé o per mal,

però ben segur que mai més res no serà igual.



Foto: Manuel Pérez Barriopedro / EFE/ World Press Photo