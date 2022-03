“Normalitzem no tenir un pla divendres a la nit, no sortir de festa, aguantar sobri tot un cap de setmana, fins i tot no liar-se amb ningú durant un temps tan llarg com vulguis. També s’hi està bé sol, es pot ser feliç a casa, amb un llibre, una infusió.” Ho diu Miquel Nafría per presentar la cançó que ha publicat amb Guillem Bautista, De lio en lio.



“El protagonista de la cançó va de bar en bar, de glop en glop, de copa en copa, de turra en turra, i de lio en lio. I ho fa tot per intentar trobar una persona, però mai la troba. Qui és? L’ex? Un crush? Un lio d’una nit? El seu propi jo que està perdut? L’ideal de trobar l’amor? O d’omplir un buit? Tenir una vida normal? No estar sol? No ser el raro?” Arran d’aquesta pregunta comparteix una reflexió: “Hi ha una obligació de passar-ho bé, de gaudir del moment, d’acumular experiències, i uns tempos marcats per a cada cosa. Hi ha pressa per fer-ho tot: tenir novi@, liar-se, perdre la virginitat, sortir de festa, tajar-la, fumar herba, i molta estigmatització per qui no ho fa, sigui pel motiu que sigui, o perquè ho fa massa tard”. “Ha de ser espontani i no hi ha res d’espontani en les maneres consumistes i efímeres que tenim a vegades de viure aquestes experiències, ni en els estàndards irreals que tenim a xarxes socials, a la publicitat, a les pel·lis, al porno, etc. Un tip que ja sabem però que convé repetir: és tot fals. Resumint-ho: surt de festa si vols, lia’t si vols, però no perquè creguis que és el que toca”. Us convidem a escoltar aquesta cançó.



He fet un story perquè el vegis només tu

dient que vaig de festa per si així tu també surts.

He sortit de casa amb el meu millor vestit

i els hi he parlat de tu a casi tots els meus amics.



Són casi les tres

i et busco però no et veig.

Em poso a ballar,

que això sols ha començat.



Vaig de bar en bar (vaig de festa en festa),

temptejant la sort per intentar trobar-te en una d’elles.



Vaig de glop en glop (vaig de copa en copa),

perquè sense tu no sé passar-m’ho bé d’una altra forma.



Vaig de nit en nit (vaig de turra en turra),

l’endemà no ens llevarem fins que no siguin quarts de dues.



Vaig de lio en lio (vaig de boca en boca),

no és el teu amor però al menys em fa passar una bona estona.



I ara posen la nostra cançó per tot arreu,

i la canto enmig dels crits, a ple pulmó, perdent la veu.



Vull quedar-me aquí fent festa fins que surti el sol,

i si no ens veiem avui potser demà hi haurà més sort.



Són casi les sis,

i encara no t’he vist.

Al cel ja hi ha llum,

però això no ha decaigut.



Vaig de bar en bar (vaig de festa en festa),

temptejant la sort per intentar trobar-te en una d’elles.



Vaig de glop en glop (vaig de copa en copa),

perquè sense tu no sé passar-m’ho bé d’una altra forma.



Vaig de nit en nit (vaig de turra en turra),

l’endemà no ens llevarem fins que no siguin quarts de dues.



Vaig de lio en lio (vaig de boca en boca),

no és el teu amor però al menys em fa passar una bona estona.