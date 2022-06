La delicadesa de Mompou

Frederic Mompou va néixer a Barcelona el 16 d’abril de 1893 i va morir el 30 de juny de 1987, també a Barcelona. Des de petit va estudiar piano al Conservatori del Liceu, però després d’assistir a un recital de Gabriel Fauré va decidir dedicar-se a la composició. Mompou va escriure principalment per a piano i la seva música és senzilla i delicada, com es pot comprovar en una les seves obres principals, la Música callada.



Malgrat la forta influència de compositors com Satie i Fauré, l’obra de Mompou no va perdre les arrels catalanes. És mostra d’això la seva col·lecció de Cançons i danses, en què va harmonitzar tonades populars com La dama d’Aragó i El noi de la mare. Escoltem les seves Cançó i dansa núm. 8, basades en El testament d’Amèlia i La filadora, i el veiem entrevistat per Joaquín Soler Serrano l’any 1976 al programa A fondo de Televisión española, on també va interpretar algunes de les seves composicions.