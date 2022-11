Atrevir-se a saltar pot ser complicat. Però darrere del vertigen hi ha el premi: l’alliberament. Us convidem a deixar-vos caure dins la cançó que ha publicat Ju: El buit (RGB Suports).





Una consciència més enllà

ocupa un buit ple d’esperances invertides.

Sense saber cap on es va,

sense refugi el paradigma es beu

l’ànima al volant, l’ànima guiant.



Digueu-me com puc omplir aquest buit

que es fa tan gran, que és tan gran.

Digueu-me com puc omplir aquest buit

que es fa tan gran, que és tan gran.



En la recerca del sentir

no hi trobo déus ni reis ni mites ni profetes.

Què hi ha enllà quan no ets aquí?

un manifest de veus inquietes que han perdut

l’ànima al volant, l’ànima guiant.



Digueu-me com puc omplir aquest buit

que es fa tan gran, que és tan gran.

Digueu-me com puc omplir aquest buit

que es fa tan gran, que és tan gran.