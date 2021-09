El Zapateado de Sarasate

Pablo de Sarasate va néixer a Pamplona el 10 de març de 1844 i va morir a Biarritz el 20 de setembre de 1908. Va ser un violinista virtuós i compositor i les seves obres són conegudes per exigir una gran habilitat tècnica. Algunes de les seves obres més conegudes i interpretades són les Danses espanyoles, una col·lecció de vuit peces per a violí i piano inspirades en formes musicals tradicionals d’Espanya. Veiem com el violinista Gil Shaham interpreta una d’aquestes danses, el Zapateado, acompanyat al piano per Akira Eguchi.

Pablo de Sarasate Foto: Domini públic / Wikimedia Commons