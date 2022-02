Joan Vergés va néixer el 21 de març del 1928 a Barcelona, on va morir el 24 de febrer del 2014. Recordem el poeta escoltant com Toti Soler, Maria del Mar Bonet i Quimi Portet interpreten un poema seu.







Em dius que el nostre amor

va ser com un infant,

que dones el teu cor

als dies que vindran.



Perdut i sense nord,

mirall de coses belles,

em dius que el nostre amor

s’acaba a les estrelles.



Em dius que el nostre amor

només era el primer,

que un altre braç més fort

t’abraçarà més bé.



A punt de ser record,

claror de flor collida,

em dius que el nostre amor

no sap trobar la vida.



Em dius que plori,

si vull plorar,

em dius que mori

fins a demà.



No pots comprendre

com el dolor

dura per sempre

si es fa cançó.



Em dius que el nostre amor

era un ocell ferit

tremolant al teu cor,

somniant al meu pit.



Amiga de la mort,

camí de vela blanca,

la llum del nostre amor

és una flor que es tanca.