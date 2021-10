Mazoni ha publicat el segon avançament del seu nou disc, Ludwig (Bankrobber/Seed Music). En aquest nou treball, que sortirà a la venda el 5 de novembre, Jaume Pla s’ha fet seus fragments de sonates per a piano, quartets de corda i simfonies de Ludwig van Beethoven que, deconstruïts i reorganitzats, han fet de llavor per a deu noves cançons amb el segell personal del músic empordanès. Després del primer avançament, Zombies, explica que “és veritat perquè és bonic” acompanyat pel segon moviment de la 7a Simfonia del compositor alemany.

Insomni és sortir del port

quan es comença a fer fosc.

Sabent que patiràs

però que no hi ha més remei

i navegar tota la nit

en la foscor.

Angoixa és que albires el nou dia

i les noves terres on amarres el vaixell

de les teves guerres.

I tot, tot torna a començar.

De sobte un [so] en el radar,

de sobte un [so] en el radar,

D’on ha sortit aquest estrany desig

que em fa por on se m’emporta,

però em farà sortir d’aquesta via morta?

Vols el benefici del dubte

pel perjudici de la veritat

però, en realitat, és veritat el que és bonic

i és bonic el que és veritat.

En realitat, és veritat el que és bonic

i és bonic el que és veritat.

De sobte un [so] en el radar,

de sobte un [so] en el radar,

D’on ha sortit aquest estrany desig

que em fa por on se m’emporta,

però em farà sortir d’aquesta via morta?

Que em fa por on se m’emporta,

però em farà sortir d’aquesta via morta.