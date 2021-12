Escolta MusicaKm0.CAT, la música que es produeix a Catalunya

Quanta música feta a Catalunya escoltem? Als nostres resums anuals de Spotify, quants artistes catalans hi surten? El sector discogràfic català s’uneix per llançar MúsicaKm0.cat i fer valdre la música de proximitat fent-ne difusió per arribar arreu i a tots els públics. Per fer-ho s’ha creat el perfil MúsicaKm0.cat a Spotify, des del qual s’ha fet una acurada selecció dels èxits i referents de tota la nostra música i s’han distribuït en 17 llistes de reproducció temàtiques on trobareu des dels èxits de la música en català fins als millors beats i ritmes urbans.

Us animem a descobrir i subscriure-us a les 17 llistes que proposa Música km0.CAT:

1.

Novetats divendres Catalunya: els divendres són dies de novetats musicals. En aquesta llista trobaràs cada setmana el més nou produït a Catalunya.

2.

Jazz de la terra: una selecció del millor jazz produït a Catalunya. Hi trobaràs intèrprets com Tete Montoliu, Andrea Motis, Manel Camp, Joan Chamorro i molts més.

3.

Música clàssica: la millor selecció de clàssica de compositors i intèrprets catalans com Jordi Savall, Pau Casals o Carles Viarnès.

4.

En veu femenina: escolta la música a través de les veus femenines més impactants de casa nostra com les de Beth Rodergas, Elena Gadel, Maria Arnal, Edna Sey…

5.

Nadales en català: la millor companyia per les festes t’espera en aquesta llista on trobaràs versions i clàssics de tota la vida com El desembre congelat, Santa Claus is coming to town, El rabadà…

6.

Música d’arrel: una recopilació de músiques d’arrel i estils d’arreu com el tango, la rumba, el flamenc o la salsa fets a Catalunya.

7.

Mestissatges per moure el cos: perquè hi ha moment en què només vols ballar i passar-ho bé, una llista per moure l’esquelet amb Oques grasses, Roba estesa, Dr. Calypso…

8.

Cançó d’autor: una tria per als amants de la música amb el segell inconfusible de noms com Gerard Quintana, Ovidi Montllor, Maria Jaume, Xarim Aresté o Gemma Humet.

9.

Cançons per la família: tens canalla? Amb aquesta llista passareu fanàstiques estones en família amb El Pot Petit, Faltserbo, el musical d’El petit príncep, Reggae per xics i molts més.

10.

Música urbana D.O.: els ritmes urbans com el trap, el rap o el reggaeton també es fan a Catalunya. Una llista on trobaràs els èxits de Lildami, Bad Gyal, Queralt Lahoz o Yung Rajola.

11.

Música amb accent català: la millor música en català travessa tots els estils. Aquí trobaràs una panoràmica que et portarà des de la intimitat de Ferran Palau fins a la intensitat de Clara Peya, passant per l’alegria de Txarango i els somnis de Sanjosex.

12.

Alternativa catalana: el millor del pop, indie, folk i pop-rock fet a Catalunya, des dels èxits de Love of Lesbian i Manel fins a les perles de Renaldo & Clara i les guitarres de Trau.

13.

Música tradicional: una llista que reivindica la tradició de casa nostra, des d’havaneres, sardanes fins al Llibre Vermell de Montserrat.

14.

Música afroamericana: una recopilació de soul, jazz, RnB, blues i gospel per connectar i gaudir sol o acompanyat.

15.

Pop Rock made in Cat: el millor pop rock català d’ahir i d’avui en una sola playlist. S’hi reuneixen Sau, Mazoni, Cala Vento, Umpa-pah…

16.

Electrònicat: els millors beats i remixos, música de ball i d’ambient d’artistes i projectes catalans com John Talabot, b1n0, Za! o Pont Aeri.

17.