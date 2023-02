Les últimes paraules d’Espinàs

Josep Maria Espinàs (7 de març del 1927 – 5 de febrer del 2023) va deixar gravades aquestes paraules i cançons perquè sonessin el dia del seu funeral.

He volgut triar unes cançons o fragments de cançons que, com tantes altres, m’han acompanyat durant molts anys. Les vaig enregistrar l’estiu de l’any 2014 i agraeixo molt profundament la col·laboració al piano de Francesc Borrull, excel·lent pianista i excel·lent amic. Podria haver escollit altres cançons, però m’ha semblat que no havia de donar tanta importància a la tria, que calia evitar qualsevol intenció de transcendència. Senzillament, només desitjava dir-vos adeu amb allò que tant he estimat, la tendresa. La tendresa en totes les seves manifestacions.





1. As Times Goes By.

Recorda sempre això:

un petó és un petó,

un sospir és un sospir,

allò que és important

només dura un instant.

I quan una parella

encara diu t’estimo,

tu has de confiar,

no importa com serà el demà,

quan passi el temps.





2. Summertime.

Fa calor i la vida és fàcil,

el peix salta i creix alt el cotó.

No ploris, no, fill meu,

no hi ha res que t’amoïni,

el pare i la mare

són al teu costat.

Un matí t’alçaràs del bressol,

i les ales obriràs per volar.

No pateixis, fill meu,

que allà al cel ja t’esperen,

el pare i la mare,

sempre al teu costat.





3. Clopin Clopant.

Tenia els ulls d’un àngel quan vaig néixer,

i a les galtetes, dos clotets,

ara ha caigut cabells i espatlles,

i les joguines s’han perdut.

En un mirall he volgut veure’m

i he vist que havia somiat,

m’he dit que és hora que ho accepti,

que tot està ben acabat.

I jo me’n vaig, coplin, coplant,

seguint el sol, seguint el vent.

De tant en tant, el cor flaqueja,

hi ha tants records que s’amunteguen.

I jo me’n vaig, coplin, coplant,

tot passejant un cor d’infant.

Com alça el vol una oreneta,

la vida fuig massa de pressa,

i això fa mal al cor d’infant,

però jo me’n vaig, coplin, coplant,

sí, jo me’n vaig, coplin, coplant,

adeu, adeu, amics,

adeu amics,

coplin, coplant, coplant.