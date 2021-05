Subimos a mi habitación

no reconozco nadie

pero todos saben quién soy.

Yo digo adiós,

nadie presta atención,

cojo mi bolsa y me voy.

Hay un huésped japonés

desayunando huevos en el bar del hotel,

no sé porque me río de él,

es incómodo, lo sé,

pero no me puedo contener.

Os quiero aquí, os quiero aquí.

Os quiero aquí, os quiero aquí.

Estás aquí, estáis aquí,

ahora mismo estáis aquí,

no puedo veros pero sé que estáis aquí.

Estáis aquí, estáis aquí,

en Buenos Aires y en Berlín,

estáis callados pero sé que estáis aquí.

Desnudo me voy a lanzar

siempre río abajo hasta que llegue al mar,

y que la ola esencial

y el vendaval

me lleven donde estáis.

Me lleven donde estáis.

Os quiero aquí, os quiero aquí.

Os quiero aquí, os quiero aquí.

Estás aquí, estáis aquí,

ahora mismo estáis aquí,

no puedo veros pero sé que estáis aquí.

Estáis aquí, estáis aquí,

en Buenos Aires y en Berlín,

estáis callados pero sé que estáis aquí.