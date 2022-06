De colors són els meus somnis

tot i que ja m’he llevat,

i la son no ve a veure’m

quan la lluna s’ha aixecat.



Salto i salto sobre els núvols

sembla que pugui volar,

el meu cor fa pampallugues

i no deixa de ballar.



Quan posem els peus enlaire,

quan posem el cap per avall,

quan et crido a la muntanya

i l’eco em va contestant.



Quan et faig amb margarides

la polsera de colors,

vull mirar-te els ulls i dir-te

que el que sento és això:



T’estimo molt, jo a tu t’estimo molt,

si estàs amb mi desapareix tot el que és trist.

Un dia gris el pintes de colors,

fins a la lluna i tornar t’estimo jo.



Els meus ulls són com bombetes,

els meus llavis riuen fort.

No puc amagar el que sento

quan em mires tan de prop.



Cames i braços, què em passa?

El cos m’està tremolant.

El meu cor fa pampallugues

i no deixa de ballar.



Quan s’uneixen els colors

per fer l’arc de Sant Martí

quan escrius amb el teu dit

el meu nom en el mirall.



Li dono canya a la ràdio

i escolto aquesta cançó,

vull mirar-te els ulls i dir-te

que el que sento és això:



T’estimo molt, jo a tu t’estimo molt,

si estàs amb mi desapareix tot el que és trist.

Un dia gris el pintes de colors,

fins a la lluna i tornar t’estimo jo.



Maite zaitut, maite, maite zaitut,

pila, pila, pila patata tortilla.

Maite zaitut, maite, maite zaitut,

ilargiraino eta buelta maite zaitut.



T’estimo molt, jo a tu t’estimo molt,

si estàs amb mi desapareix tot el que és trist.

Un dia gris el pintes de colors,

fins a la lluna i tornar t’estimo jo.







Koloretako ametsak

esna nagoenean

eta ezin loak hartu

gaua iristen denean.



Saltoka hasita hegan

egiteko gogoa,

nire bihotza taupaka

aire ertzera doa.



Elkarrekin hankaz gora

buruz behera jartzean,

tunelean sartu eta

irrintzika hastean.



Bitxiloreekin pultsera

egin dizudanean,

begietara begira

hauxe nahi dizut esan:



Maite zaitut, maite-maite zaitut,

pila, pila, pila patata tortilla.

Maite zaitut, maite-maite zaitut,

ilargiraino eta buelta maite zaitut.



Begietako dirdira,

irribarrea ahoan,

ezin ditut ezkutatu

zu ikusterakoan.



Hanka eta eskuetan,

gorputzean, dardara;

nire bihotza taupaka

aire ertzera doa.



Elkarrekin ortzadarra

margotu dugunean,

ispiluan nire izena

idatzi duzunean.



Irratia piztu eta

doinu hau entzutean,

begietara begira

hauxe nahi dizut esan:



Maite zaitut, maite-maite zaitut,

pila, pila, pila patata tortilla.

Maite zaitut, maite-maite zaitut,

ilargiraino eta buelta maite zaitut.