Jordi Montañez ha publicat l’EP Dolça victòria 10 anys (Satélite K), amb què commemora la primera dècada del seu primer disc. Us convidem a escoltar Et vull lliure, interpretada amb Cesk Freixas.

Mira ferma aquesta futur, calça’t sempre amb bons esclops.

No ensopeguis amb més murs, ja els coneixes quasi tots.

Posa rumb als horitzons amb la brúixola del cor.

No menystinguis els records, seran les claus del passaport.

Jo et vull lliure, lliura’t dels enganys,

et vull lliure, amor, vull que siguis tu.

T’he somiat tan lliure, des dels racons d’un far,

sigues lliure, amor, que la mar brilli per tu.

Sembra al vespre el camp de flors, de tulipes color roig,

que la terra sigui un goig i que inspiri un cant d’amor.

No deturis el teu pas, jo ja cantaré els teus mals,

i reinventa els fulls en blanc sempre al crit de llibertat.

Jo et vull lliure, lliura’t dels enganys,

et vull lliure, amor, vull que siguis tu.

T’he somiat tan lliure, des dels racons d’un far,

sigues lliure, amor, que la mar brilli per tu.

I t’he somiat tan lliure entre els racons del cel,

sigues lliure, amor, un estel brilla per tu.