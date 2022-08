El music Jordi Savall, director del festival

Catorze recomana el Festival Jordi Savall, que tindrà lloc en diversos espais patrimonials de Catalunya i que, de l’11 al 15 d’agost, portarà la millor música antiga al Reial Monestir de Santes Creus.

El Festival Jordi Savall és el festival de música antiga dirigit per aquest reconegut intèrpret i director que tindrà lloc en diverses dates de juliol i d’agost en espais patrimonials que formen part de la Ruta del Cister, en concret a Montblanc, al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i al Reial Monestir de Santes Creus. El Festival reivindica la importància de la recuperació del patrimoni cultural i musical històric al segle XXI i promou el reconeixement i la difusió del llegat musical creat durant la llarga i prolífica trajectòria del mestre Savall, amb més de cinquanta d’anys dedicat a la recerca, a la investigació, a la pedagogia, a la interpretació i a la difusió del patrimoni musical i cultural.

El Reial Monestir de Santes Creus n’acollirà, l’11 d’agost, un concert dedicat a les persones refugiades i migrants. “Mare Nostrum” és un cant a la pau i a la convivència, un concert amb músics de diversos països de la Mediterrània i que comptarà amb la participació de reconeguts solistes, tals com Waed Bouhassoun i Lior Elmaleh, entre d’altres. Un concert que acollirà músiques de les tres principals cultures i religions monoteistes, cants litúrgics i peces profanes per invocar el diàleg intercultural. El concert serà interpretat pel conjunt musical Hespèrion XXI amb la col·laboració de l’orquestra Orpheus 21 i sota la direcció de Jordi Savall. En podeu consultar la programació completa en aquest enllaç.

Què: el Festival Jordi Savall de música antiga.

On: al Reial Monestir de Santes Creus (Aiguamurcia).

Quan: de l’11 al 15 d’agost.

