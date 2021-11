Les floristes de la Rambla

sembren flors a tots els vents

i si a l’estiu no les venen

ja les vendran a l’hivern.



Venen flors per a turistes,

venen flors als aimadors,

venen flors per a les festes

de rics, de pobres, de morts.



Les floristes de la Rambla

ajuden a sortir el sol,

donen el blanc a casades,

donen a vídues el dol.



Venen flors per a les santes,

venen flors a pecadors,

venen flors per a conquestes

de joves malgastadors.



Hi ha una florista a la Rambla

que quan plega, cap al tard,

guarda una rosa vermella,

la guarda per a l’estimat.



Les floristes de la Rambla

sembren flors a tots els vents

i si a l’estiu no les venen

ja les vendran a l’hivern.