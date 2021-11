El foc ritual de Manuel de Falla

El compositor Manuel de Falla va néixer a Cadis el 23 de novembre de 1876 i va morir a Alta Gracia, Argentina, el 14 de novembre de 1946. Una de les seves obres més conegudes és el ballet El amor brujo, la versió definiva del qual, per a orquestra simfònica i mezzosoprano, es va estrenar l’any 1915 i és considerada una de les obres cabdals de la música clàssica espanyola.



Un dels fragments més coneguts i vibrants d’aquest ballet, que explica la història de Candela, una noia gitana que és turmentada per l’amor que sent pel seu antic amant Carmelo, és la Danza ritual del fuego. Veiem l’adaptació cinematogràfica que en va fer Carlos Saura a la pel·lícula El amor brujo, amb Cristina Hoyos i Antonio Gades en els papers protagonistes.





Manuel de Falla Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons