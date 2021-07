Vinícius de Moraes va néixer a Rio de Janeiro el 19 d’octubre de 1913, i hi va morir el 9 de juliol de 1980. Va ser poeta, escriptor, cantautor, compositor i és considerat com un dels pares de la bossa nova. Al llarg de la seva carrera va col·laborar amb altres figures d’aquest estil musical com Maria Creuza, Toquinho i Maria Bethania. El recordem amb una de les seves cançons més conegudes, Garota de Ipanema, escrita a quatre mans amb Tom Jobim, i en dues versions amb la lletra adaptada a l’anglès per Norman Gimbel, interpretades per Astrud Gilberto i Stan Getz i Frank Sinatra.







Garota de Ipanema



Olha que coisa mais linda

Mais cheia de graça

É ela menina

Que vem e que passa

No doce balanço, a caminho do mar



Moça do corpo dourado

Do sol de Ipanema

O seu balançado é mais que um poema

É a coisa mais linda que eu já vi passar



Ah, porque estou tão sozinho

Ah, porque tudo é tão triste

Ah, a beleza que existe

A beleza que não é só minha

Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse



Que quando ela passa

O mundo inteirinho se enche de graça

E fica mais lindo

Por causa do amor







The Girl from Ipanema



Tall and tan and young and lovely

The girl from Ipanema goes walkin’

And when she passes, each one she passes goes, ah



When she walks, she’s like a samba

That swings so cool and sways so gentle

That when she passes, each one she passes goes, ah



Ohh, but I watch her so sadly

How can I tell her I love her?

Yes I would give his heart gladly

But each day, when she walks to the sea

She looks straight ahead, not at him



Tall and tan and young and lovely

The girl from Ipanema goes walkin’

And when she passes, I smile but she doesn’t see



Ohh, but I see her so sadly

How can I tell her I love her?

Yes I would give his heart gladly

But each day, when she walks to the sea

She looks straight ahead, not at him



Tall and tan and young and lovely

The girl from Ipanema goes walkin’

And when she passes, I smile but she doesn’t see

She just doesn’t see, no she doesn’t see

But she doesn’t see, she doesn’t see

No, she doesn’t see