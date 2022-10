La cantautora, poeta, pintora, escultora i ceramista xilena Violeta Parra va néixer a Sandoval el 4 d’octubre del 1917 i es va suïcidar el 5 de febrer del 1967 a Santiago de Xile, un any després d’haver escrit aquest himne a la vida.







Gracias a la vida que me ha dado tanto

me dio dos luceros que, cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco

y en el alto cielo su fondo estrellado

y en las multitudes el hombre que yo amo.



Gracias a la vida que me ha dado tanto.

me ha dado el oído que en todo su ancho

graba noche y día grillos y canarios

martillos, turbinas, ladridos, chubascos,

y la voz tan tierna de mi bien amado.



Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado el sonido y el abecedario,

con él las palabras que pienso y declaro:

madre, amigo, hermano y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.



Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado la marcha de mis pies cansados

con ellos anduve ciudades y charcos,

playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle y tu patio.



Gracias a la vida que me ha dado tanto

me dio el corazón que agita su marco

cuando miro el fruto del cerebro humano

cuando miro el bueno tan lejos del malo

cuando miro el fondo de tus ojos claros.



Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado la risa y me ha dado el llanto

Así yo distingo dicha de quebranto

los dos materiales que forman mi canto

y el canto de ustedes que es el mismo canto

y el canto de todos que es mi propio canto.



Gracias a la vida que me ha dado tanto.