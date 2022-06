A la cançó Humo Pau Donés va escriure un cant d’amor a la vida. En aquest videoclip fosc, Donés portava una samarreta amb la seva data de naixement estampada amb xifres blanques: 11-10-1966.







Ahora que empiezo de cero

el tiempo es humo

el tiempo es incierto.

Ahora que ya no me creo

que la vida sea un sueño.



Ahora que solo el ahora

es lo único que tengo.

Ahora que solo me queda esperar

a que llegue la hora.



Ahora que cada suspiro

es un soplo de vida robada a la muerte.

Ahora que solo respiro

porque así podré volver a verte.



Ahora que ya no me importa

que la vida se vista de negro

porque a nada le tengo miedo

porque a nada le tengo fe.



A nada le tengo fe.

Ni miedo ni fe.

A nada le tengo fe.



Ahora que ya no me quiero

que no me conozco, que me abandonan

abrázame, mi amor te lo ruego

abrázame fuerte por última vez.



Ahora que ya nada espero

ni siento ni anhelo ni nada me sé,

abrázame fuerte amor te lo ruego

por si ésta fuera la última vez



Ahora que solo el ahora

es lo único que tengo

Ahora que solo me queda

esperar a que llegue la hora



Ahora que ya no me importa

que la vida se vista de negro

porque a nada le tengo miedo

porque a nada le tengo fe



A nada le tengo fe.

Ni miedo ni fe.

A nada le tengo fe



Ahora que empiezo de cero

que el tiempo es humo

que el tiempo es incierto

abrázame fuerte amor te lo ruego

por si ésta fuera la última vez.