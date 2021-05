Miles Davis va néixer el 26 de maig de 1926 a Illinois i va morir el 28 de setembre de 1991 a Califòrnia. Al costat d’artistes com Louis Amstrong, Duke Ellington i Charlie Parker, ha estat considerat una de les figures més importants de la història del jazz. Recordem el trompetista i compositor escoltant-lo interpretar, en directe i amb el seu quintet, I Fall in Love Too Easily, de Jule Styne i el lletrista Sammy Cahn. La cançó és un estàndard de jazz que va començar el seu camí gràcies a la veu de Frank Sinatra, que va cantar-la a la pel·lícula de 1945 Anchors Aweigh (Lleveu àncores!) i que també ha format part del repertori de músics com Chet Baker, Keith Jarrett o, més recentment, Melody Gardot.





Frank Sinatra canta I Fall in Love Too Easily a la pel·lícula Anchors Aweigh (Lleveu àncores!):

Chet Baker canta i toca la trompeta a la versió que va gravar pel disc Chet Baker sings, del 1954: