El tema Jo mai mai, del cantautor Joan Dausà i amb el nom d’un dels jocs de beure en grup més conegut, va inspirar el guió de la pel·lícula Barcelona, nit d’estiu, dirigida per Dani de la Orden i estrenada el 2013.









Avui l’Albert arriba a l’hora,

em dona el cava

i el poso en fred.



I arriben l’Hèctor i la Clara

porten la nena

adormida en el cotxet.



I obro la porta a la Judit.

Avui vens sola,

m’encanta el teu vestit.



I va arribant tota la colla,

quan són a taula

trec el sopar.



Un menjar exquisit,

vull provar aquest vi,

qui vol cafè?,

hi ha gintònics també.

i juguem al joc d’aquelles nits d’estiu,

no parleu tan fort que la nena dorm.



I l’Hèctor diu:

Jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit

i afegeix:

Jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit.

Tothom em mira i ningú beu.



I aquell dard emmetzinat

se m’ha clavat al cor

i ho reconec

i faig un glop.



I veig que tots riuen de cop,

però la Judit aixeca el got

em mira i em diu:



Jo mai mai no he pensat

que seria més feliç al teu costat,

Jo mai mai no he pensat

que seria més feliç al teu costat.



I jo em congelo i ella beu.