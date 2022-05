Bob Dylan va néixer el 24 de maig de 1941. Escoltem com canta, acompanyat de The Band, una de les seves cançons més conegudes, i us n’oferim la traducció en català feta per Anna Pena.







Jove per sempre



Que Déu et beneeixi i et protegeixi sempre.

Que els teus desitjos es facin realitat.

Que sempre facis coses per als altres

i deixis que ells les facin per a tu.

Que construeixis una escala

fins a les estrelles

i pugis tots els esglaons.

Que siguis jove per sempre.



Que et converteixis en una persona sàvia.

Que et converteixis en una persona honesta.

Que coneguis sempre la veritat

i vegis llum al teu voltant.

Que siguis sempre valent.

Que et mantinguis dret i siguis fort.

I que siguis jove per sempre.



Que les teves mans estiguin sempre ocupades.

Que els teus peus siguin sempre àgils.

Que tinguis uns fonaments sòlids

quan bufin els vents del canvi.

Que el teu cor estigui sempre alegre.

Que soni sempre la teva cançó.

I que siguis jove per sempre.





Forever Young



May God’s bless and keep you always

May your wishes all come true

May you always do for others

And let others do for you

May you build a ladder to the stars

And climb on every rung

May you stay

May you stay forever young



Forever young

Forever young

May you stay

Stay forever young



May you grow up to be righteous

May you grow up to be true

May you always know the truth

And see the lights surrounding you

May you always be courageous

Stand upright and be strong

May you stay

May you stay forever young



Forever young

Forever young

May you stay

Stay forever young



May your hands always be busy

May your feet always be swift

May you have a strong foundation

When the winds of changes shift

May your heart always be joyful

May your song always be sung

And may you stay



May you stay forever young

Forever young

Forever young

May you stay

May you stay