El pianista, director i arranjador cubà Bebo Valdés (Cuba, 9 d’octubre de 1918 – Estocolm, 22 de març de 2013) i el cantant de flamenc Diego el Cigala van reunir els seus talents a Lágrimas negras (2003), un disc produït per Javier Limón i Fernando Trueba on van fusionar-se els ritmes cubans i flamencs. Tots dos van comptar amb la col·laboració d’altres músics de renom, com el contrabaixista Javier Colina, el guitarrista Niño Josele o el saxofonista Paquito D’Rivera, que toca en aquesta cançó.



Y aunque tú me has echado en el abandono,

y aunque tú has muerto mis ilusiones,

en vez de maldecirte con justo encono,

y en mis sueños te colmo,

y en mis sueños te colmo

de bendiciones.

Sufro la inmensa pena de tu extravío,

siento el dolor profundo de tu partida,

y lloro sin que sepas que el llanto mío

tiene lágrimas negras,

tiene lágrimas negras

como mi vida.

Y aunque tú me has echado en el abandono,

y aunque tú has muerto mis ilusiones,

en vez de maldecirte con justo encono,

y en mis sueños te colmo,

y en mis sueños te colmo

de bendiciones.

Sufro la inmensa pena de tu extravío,

siento el dolor profundo de tu partida,

y lloro sin que sepas que el llanto mío

tiene lágrimas negras,

tiene lágrimas negras

como mi vida.

Ay, en el Guadalquivir

las gitanas lavan,

los niños en las orillas

viendo los barcos pasar.

Agua del limonero,

agua del limonero,

si te acaricio la cara

tienes que darme un beso.

Ay, en el Guadalquivir

mi gitana lavaba

pañuelos de blanco y oro

que yo te daba,

que yo te daba.

Agua del limonero,

agua del limonero,

si te acaricio la cara

tienes que darme un beso.

Tú me quieres dejar,

ay, ya no quiero sufrir.

Contigo me voy gitana

y aunque me cueste morir.

Contigo me voy gitana

y aunque me cueste morir.