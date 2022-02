Les bandes sonores de John Williams

El pianista, director i compositor John Williams va néixer a Nova York, als Estats Units, el 8 de febrer de 1932. Després d’estudiar composició amb Mario-Castelnuovo Tedesco i formar-se a UCLA i Juilliard School, va començar la seva carrera musical als estudis de cinema de Los Angeles, on va treballar com a orquestrador amb compositors com Bernard Hermann o Franz Waxman, i com a pianista d’estudi i músic de sessió amb Jerry Goldsmith, Leonard Bernstein o Henry Mancini. Al llarg de la seva carrera, John Williams ha escrit una llarga llista de concerts i obres per a orquestra, però és conegut pel gran públic per les bandes sonores que han acompanyat pel·lícules icòniques dels darrers cinquanta anys, un treball que l’ha portat a guanyar cinc premis Oscar i estar-hi nominat cinquanta-dues vegades. Avui, els temes musicals de Superman, Indiana Jones, E.T. o Star Wars formen part de la memòria del cinema i la cultura popular. Escoltem, en ordre cronològic, 14 de les seves bandes sonores.

1. Tauró (Jaws), 1976.



2. Star Wars Episodi IV: Una nova esperança (Star Wars Episode IV: A New Hope), 1977.



3. Encontres a la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind), 1977.



4. Superman, 1978.



5. A la recerca de l’arca perduda (Riders of the Lost Ark), 1981.



6. ET, l’extraterrestre (E.T., the Extraterrestrial), 1982.



7. Sol a casa (Home Alone), 1990.



8. Hook, 1991.



9. La llista de Schindler (Schindler’s List), 1993.



10. Parc Juràssic (Jurassic Park), 1993.



11. Sabrina, 1995.



12. Harry Potter i la pedra filosofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), 2001.



13. Atrapa’m si pots (Catch Me if You Can), 2002.



14. Memòries d’una geisha (Memoirs of a Geisha), 2005.