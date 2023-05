La vida és tan fràgil,

és tan fràgil estar aquí

recorrent el camí,

comprenent el mandala.



T’ho posaré fàcil:

sé que demà no estarem vius.

No estarem vius,

tu i jo serem uns altres.



I reptes, llocs i gent

seran només pols en el temps.

Som de vent i ales.

Som de vent i ales.



Lluitant per viure lent,

anem cuidant d’aquest present.

D’aquest present.



He vist la mort vetllar el meu llit

i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra.

Perquè ressoni a l’infinit,

he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.

Tenim el cor rebel.



La vida és tan fràgil,

és tan fràgil estar aquí,

recorrent el camí,

agraint cada passa.



T’ho posaré fàcil:

sé que demà no estarem vius.

No estarem vius,

tu i jo serem uns altres.



I reptes, llocs i gent

seran només pols en el temps.

Som de vent i ales.

Som de vent i ales.



Lluitant per viure lent

anem cuidant d’aquest present.

D’aquest present.



He vist la mort vetllar el meu llit

i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra.

Perquè ressoni a l’infinit

he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.

Tenim el cor rebel.



Tan difícil dir-nos les coses senzilles,

tan difícil fer-nos més fàcil la vida,

tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí,

i al final d’aquest laberint només hi ha.



Tan difícil dir-nos les coses senzilles,

tan difícil fer-nos més fàcil la vida,

tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí,

i al final d’aquest laberint només hi ha

només hi ha un t’estimo.



El documental amb què ens presenten el seu nou disc.

Foto: Bernat Almirall