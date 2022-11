“Aquesta cançó és una primícia del que serà el meu quart disc, que sortirà al març del 2023. Quan la vaig acabar en tenia una gravació de veu i guitarra al mòbil i la meva parella l’escoltava cada dia. Va ser ella qui em va animar a fer-ne el videoclip i a presentar-la oficialment”, ens ho explica Joan Rovira, que ha publicat Lluire i forta amb Satélite K.



“El tema va dedicat a les dones de la meva vida: a ma mare, a les meves àvies, a la meva germana i a la meva parella. Són dones que m’han ajudat molt, que tenen una fortalesa espectacular.” El videoclip ha estat gravat a les terres de l’Ebre, sota la direcció de Jordi Miró, i amb l’ajuda de Pinapli. “Vam fer una pluja d’idees, i com que la cançó té pinzellades country, vam pensar en un cavall. Laura Pujol galopa per la mar com a símbol d’empoderament, i mentre fa el seu camí, s’ajunta amb altres dones que també fan el seu.”



Un paisatge, una història, un vent de l’oest,

la vigília d’un nou dia, un cor efervescent.

Quan no puguis més, xiula i jo vindré,

l’hora blava de la tarda, la llum del meu carrer.



Gira el món malgrat sentir-te sola,

tot es mou darrere de la porta,

saps on aniràs, tot el món al teu abast,

quan una porta es tanca.



Saps, tu tens la clau

per volar amb la teva nau,

ara que ets lliure i forta.



Una foto en blanc i negre de l’àvia adolescent,

el coratge que t’inspira mirar-la fixament,

quan no puguis més, xiula i jo vindré,

una imatge, un aroma que ens fa viatjar en el temps.



Gira el món malgrat estar cansada

tot es mou, no pots estar aturada.



Saps on aniràs,

tot el món al teu abast

quan una porta es tanca.

Saps, tu tens la clau

per volar amb la teva nau,

ara que ets lliure i forta.



Les teves llàgrimes fondran el gel,

obrint camí, obrint drecera,

el cor batega a ritme de cançó,

que no t’asusti trepitjar frontera.



Saps on aniràs,

tot el món al teu abast,

quan una porta es tanca.

Saps, tu tens la clau

per volar amb la teva nau,

ara que ets lliure i forta.