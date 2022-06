L’últim concert amb què Sopa de Cabra celebrarà els 30 anys del Ben Endins es farà al Palau Sant Jordi el 26 de novembre a les 21:00 (n’han ampliat la venda d’entrades). Una de les cançons que formen aquest disc és el Mai trobaràs, que han versionat amb la companyia de Ginestà, Buhos i The Tyets i amb la producció de Joan Borràs d’Oques Grasses.



No estàs farta d’esperar

sempre aguantant aquesta farola,

amb pluja, neu, amb vent i fred,

sempre amb la mateixa postura.



Jo ja en tinc prou d’aquest color,

busca’t un geni que et comprengui.

Podríem dir que en aquest moment

no em funciona la conjuntura.



Has tirat el temps per la finestra

i ara princesa on aniràs?

Mira’t als ulls, posa els peus a terra,

pren el que tinguis al teu costat.



Perquè mai trobaràs el teu príncep blau,

mai trobaràs el teu príncep blau.



Fes un creuer o un viatge llarg,

medita un temps a la muntanya,

que l’aire pur sempre va bé

i clarifica les idees.



Jo ja no entenc el teu patiment,

ja sé que ningú t’estima.

Però què hi farem si aquest govern

no havia prevista la teva crisi.



Has tirat el temps per la finestra,

i ara princesa on aniràs?

Mira’t als ulls, posa els peus a terra,

pren el que tinguis al teu costat.



Perquè mai trobaràs el teu príncep blau,

mai trobaràs el teu príncep blau.



Has tirat el temps per la finestra,

i ara princesa on aniràs?

Mira’t als ulls, posa els peus a terra,

pren el que tinguis al teu costat.



Perquè mai trobaràs el teu príncep blau

Mai trobaràs el teu príncep blau.