L’últim disc de Mazoni és Ludwig (Bankrobber/Seed Music), on Jaume Pla s’ha fet seus fragments de sonates per a piano, quartets de corda i simfonies de Ludwig van Beethoven que, deconstruïts i reorganitzats, han fet de llavor per a deu noves cançons amb el segell personal del músic empordanès. N’escoltem “No ho puc fer per tu”, en què Beethoven hi és present a través del Quartet de corda núm. 14 en do sostingut menor, op. 131 i una idea melòdica inspirada en la la Simfonia núm. 3 en mi bemoll major, op. 55 “Heroica”.



No és tant el que passi, és el que vulguis veure.

Ja ho tens decidit, vols creure el que vols creure.

Llançant pilotes fora quan són al teu terrat,

víctima constant dels complots mundials.

T’hauràs d’encarregar dels teus psicodrames.

Si ets bo per començar, també vull veure si ho acabes.

No, senyor, això no ho puc fer per tu.

No, senyor, això no ho puc fer per tu.

La llei de l’entropia juga en contra teu,

el que està ordenat tendeix a desordenar-se.

Sempre falta gent a la cua de fer,

sempre sobra gent a la cua de queixar-se.

T’hauràs d’encarregar de les teves merdes,

t’hauràs d’encarregar de les teves putes merdes.

No, senyor, això no ho puc fer per tu.

No, senyor, això no ho puc fer per tu.

Aquest cop, això ho hauràs de fer tu.

Aquest cop, això ho hauràs de fer tu.