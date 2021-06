Ara que et tinc aquí

fes que pari el temps.

Deixa’m descobrir

estels sobre la pell.

Ara que tu i jo

tenim les ales de mil ocells.

Ara que el desig

flota pels arbres dels teus cabells.

Un vell estiu de nou esclata.

Volaran estels a l’aire,

seguirem pel llarg viatge

dels teus dits.

Ara que et tinc aquí

fes que pari el temps.

Deixa’m descobrir

estels sobre la pell.

No oblidis el camí,

si et porten lluny els vents.

Un dia vam ser aquí

i no ens va faltar res.

No és el pas del temps

qui ens porta a créixer,

són els seus cops.

I a cada cop

que ens aixequem del terra,

vencem la por.

Deixa’t anar d’allò que pesa,

pren el vent amb la incertesa,

sent la flama i deixa néixer el teu instint.

Ara que et tinc aquí

fes que pari el temps.

Deixa’m descobrir

estels sobre la pell.

No oblidis el camí,

si et porten lluny els vents.

Un dia vam ser aquí

i no ens va faltar res.

Ara que tu i jo

tenim les ales

de mil ocells.