Montserrat, Montserrat,

enfilem-nos al teulat

i provem si el vi de l’any ha sortit bo.

Anem a l’envelat

i ballem el fanalet.

Demanem als músics la nostra cançó.

A parir panteres les lliçons,

les ruïnes de Grècia i en Plató

i tots els filòsofs i els prohoms.

A parir panteres el Nadal,

els bèsties resultats del futbol

i la rabiosa actualitat.

Tristes nits, d’un país trist

on ningú riu i mai no hi plou.

T’enyoro tant que si pogués

m’enviaria per correu

Montserrat, Montserrat,

enfilem-nos al teulat

i provem si el vi de l’any ha sortit bo.

Anem a l’envelat

i ballem el fanalet.

Demanem als músics la nostra cançó.

Passen els dies i les setmanes,

passen els mesos, passen els anys.

Tot el que passa s’acaba un dia

i el que s’acaba torna a passar.

Professor, professor,

torni a explicar tot això

que la Montserrat i jo no l’hem sentit.

És el meu ratolí,

la bota on guardo el vi,

l’airet que ve del mar a l’estiu.

Montserrat, Montserrat,

saps que sempre t’he estimat.

Jo he estat sempre l’avió i tu el pilot.

Montserrat, Montserrat,

saps que mai no t’he traït,

ni a les religions que tu has seguit.

I la nit de Sant Joan

ens banyarem en xampany

com fan els artistes que admirem.