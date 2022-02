Nina Simone: «La llibertat és no tenir por»

“Com vols explicar a algú que no s’ha enamorat mai què vol dir estar enamorat? No pots fer-ho ni per salvar-li la vida. Ho pots descriure, però no ho pots dir, però saps quan ho sents. Això és el que per mi vol dir ser lliure”. Escoltem com Nina Simone (21 de febrer de 1933, Carolina del nord – 21 d’abril de 2003, França) reflexionava sobre la vida, la por, l’amor i la llibertat en un fragment del documental Nina: An Historical Perspective, de Peter Rodis, i la veiem cantar a Montreux el 1976 I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free.